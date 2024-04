Ein Fahrraddieb aus der Ukraine hat am Sonnabend die Bundespolizei in Dessau, Bitterfeld und Leipzig beschäftigt.

Hilflose Person in Regionalexpress - Mann mit verdächtigem E-Bike beschäftigt Polizei in drei Städten

Die Beamten in Dessau waren am Sonnabend, 27. April, gegen 12 Uhr am Hauptbahnhof zu einer hilflosen Person in einen Regionalexpress gerufen worden. Der 51-jährige Ukrainer wurde vor Ort durch ebenfalls alarmierte Notfallsanitäter behandelt und anschließend entlassen. Der Mann führte ein hochwertiges E-Bike mit einem Wert von 3.500 Euro bei sich. Da die fahndungsmäßige Überprüfung keinerlei Hinweise erbrachte, konnte der Mann seine Reise mit dem Rad fortsetzen. Der Ukrainer gab Delitzsch als sein Reiseziel an.

Kurze Zeit später kontaktierten Kollegen aus Leipzig die Bundespolizisten und berichteten vom Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes, das gerade zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Beschreibung des Rades passte haargenau auf das zuvor bei dem Ukrainer festgestellte E-Bike.

Nun wurde eine Streife der Bundespolizei kontaktiert, die sich am Bahnhof Bitterfeld aufhielt. Diese durchsuchte nach Ankunft den Zug, in dem der Tatverdächtige in Dessau gestiegen war. Und tatsächlich trafen die Beamten den Mann an und stellten das gesuchte E-Bike fest und sicher.

Sowohl das Fahrrad, als auch der Mann wurden in Leipzig an die Kollegen übergeben. Den 51-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. „Die Besitzerin des E-Bikes wird sich freuen, ihr Rad wieder in den Händen zu halten“, schätzte eine Sprecherin der Bundespolizei ein. Das E-Bike kann im Revier in Leipzig abgeholt werden.