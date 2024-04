Für die Jubiläumschronik „100 Jahre Handball in Roßlau“ springt die Projektschmiede Dessau-Roßlau zur Seite. Das Fest wird nun am 25. Mai und 8. Juni doppelt gefeiert.

Rosslau/MZ. - Im Februar waren es noch gebündelte Themen und Informationen in Klarsichtfolien, die sich in fünf proppevolle Aktenordner zusammenpressten. Nach zwei Monaten intensiver Schreibtisch- und Schreibarbeit hat Jens Winterberg die Unterlagen geordnet und unzählige Informationen in Reinschrift gebracht. Die Chronik zum Jubiläum „100 Jahre Roßlauer Handballsport von den Anfängen bis in die Neuzeit – 1924 bis 2024“ steht vor der Vollendung.