Hilfe für die Zitrusbäume: Kunden von Edeka in Dessau spenden für Kulturstiftung

Dessau-Roßlau/MZ - Was verbindet einen Edeka-Markt mit der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz? „Viele Pflanzen und Früchte, die mit Kulinarik - Essen und Kochen - zu tun haben“, nennt Brigitte Mang, Chefin der Kulturstiftung Dessau-Roßlau, ein Beispiel.

Mitten im Kundengewusel steht sie in dieser Woche im Dessauer E-Center vor den Automaten, in die die Kunden ihr Leergut zurückgeben. „Flaschen einwerfen ist gut für den Kreislauf“, wird hier geworben. Im letzten Vierteljahr hätte der Slogan aber auch lauten können: „Flaschen einwerfen ist gut für die Kulturstiftung.“

Chefin der Kulturstiftung lobt: Unglaubliches Engagement, beeindruckende Summe

Sowohl im E-Center Dessau als auch in den Edeka-Märkten von Steffen Heyer in Roßlau sowie Ingo Pollmer in Dessau-Süd wurden Spenden fürs Gartenreich gesammelt. Kunden konnten ihre Pfandzettel in eine Box einwerfen. Die Spenden, informierten Plakate, fließen in die Erneuerung von Pflanzkübeln der Zitrusfrüchte und Palmen im Wörlitzer Gartenreich.

Zusammengekommen sind 1.741 Euro. „Ein unglaubliches Engagement der Kunden“, sei das, freut es Mang. „Das ist eine wirklich beeindruckende Summe.“ Die durch die Abgabe Tausendender Pfandflaschen zusammenkam. Auch Ingo Pollmer von Edeka-Pollmer in Dessau-Süd, Steffen Heyer vom Edeka-Markt in Roßlau und Andreas Gaul, Chef im E-Center Dessau, sind stolz auf die Kunden und die Summe.

In den Märkten ist es Tradition, dass Pfandzettel für den guten Zweck gespendet werden können. Pollmer unterstützt Projekte der Diakonie, Heyer das Tierheim und das E-Center das Kinderprojekt „Helfende Hände“. Doch drei Monate lang sammelten sie gemeinsam für neue Pflanzkübel in der Kulturstiftung.

Die Zitrusbäüme überwintern derzeit in der Orangerie Oranienbaum. (Foto: Thomas Klitzsch)

Angeschafft werden können von der Summe drei Pflanzkübel für Zitrusfrüchte in Oranienbaum, ist Mang begeistert. In der dortigen Orangerie überwintern gegenwärtig 331 Kübelpflanzen, der Löwenanteil - rund 300 - sind Zitrusbäume - Zitronen, Orangen, Mandarinen. Die Sammlung ist historisch, stammt aus dem 19. Jahrhundert. In der Sammlung gab es Aufs und Abs, besonders in Kriegszeiten hatte sie sehr gelitten. Unter dem langjährigen Gartendirektor Ludwig Trauzettel sei der Schatz wieder aufgebaut worden. Heute ist Michael Keller als Leiter der Abteilung Gärten und Gewässer dafür zuständig.

Welche anderen Vorhaben die Partner noch im Blick haben

Anlass, dass der Lebensmittelriese die Kulturstiftung unterstützt, gab die im vergangenen Sommer geschlossene Kooperation zwischen beiden. Für Mang war es die erste größere Kooperation mit einem Partner aus der Wirtschaft. „Wir möchten die Regionalität vor Ort stärken und uns hier mehr engagieren“, erklärt Steven Wienskowski, zuständig für den Vertrieb bei Edeka in Sachsen-Anhalt, zum Hintergrund.

Geplant seien beispielsweise Azubi-Tage und auch die weitere Unterstützung der Kulturstiftung mit Sachspenden. „Gartenbänke für die Parks in Mosigkau oder Oranienbaum“, schlägt Brigitte Mang vor, wären beispielsweise dafür ein Thema.