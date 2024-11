Am neuen Fanshop für den HFC hat auch ein Unternehmen aus Dessau-Roßlau mitgewirkt. Die Stracke GmbH konzipierte, fertigte und montierte die Inneneinrichtung für den Laden.

Fußballherz an Saale und Elbe

Zur Eröffnung des neuen HFC-Fanshops in Rot-Weiß entboten in Halle auch Mitglieder der Salzwirkerbruderschaft der Halloren ihre Grüße (r.)

Dessau/Halle/MZ. - Dass am Montag der nagelneue Fanshop vom Fußball-Regionalligisten HFC seine Türen in Rot-Weiß vor dem Leuna-Chemie-Stadion in der Kantstraße im halleschen Süden pünktlich öffnen konnte, dazu hat auch eine Firma aus Dessau-Roßlau ihr Scherflein beigetragen: Die Möbel- und Ladenbauer der Stracke GmbH aus Mildensee haben die Innenausstattung des Shops konzipiert, geplant und gefertigt.