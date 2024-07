Beim Pferdesport ist Otto Körnig in seinem Element, wie hier als Preisrichter bei einem Reitturnier in Würchwitz 2021.

Mosigkau/MZ. - Der 14. September 2024 hätte so etwas wie Weihnachten und Ostern an einem Tag für Otto Körnig sein können. Doch so wird es für ihn voraussichtlich nur ein gewöhnlicher Samstag. Am 14. September wollte der 68-Jährige die Premiere der Show „Die Barocknacht der Pferde“ im Schlosspark Mosigkau feiern. Doch trotz mehrfacher Nachfragen verweigert die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, den Park dafür zur Verfügung zu stellen.