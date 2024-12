Dessau/MZ. - Die Marktbuden öffnen peu a peu, Passanten stapfen in Wetterjacken oder unterm Regenschirm über den Platz. Die Eisbahn ist noch leer, Kundschaft kurz nach dem späten Frühstück die Ausnahme. Monteure in markanten Westen dominieren am Mittwochvormittag den Dessauer Adventsmarkt zwischen der Bühne und dem Schlemmer-House.

