Herrenloses Fahrrad? Polizei findet schlafenden 61-Jährigen auf Autobahnbrücke bei Dessau

Dessau - Ein auf der Autobahnbrücke bei Dessau-Mildensee liegendes Fahrrad hat am späten Montagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 22.30 Uhr hatte ein Zeuge den Vorfall gemeldet, bevor sich wenig später die Beamten ein Bild der Lage machten.

Vor Ort an der Landesstraße 135 fanden sie einen in der Nähe des Fahrrads schlafenden 61-Jährigen, den sie im Zuge der Gefahrenabwehr zunächst wecken mussten. Dabei stellte sich heraus dass er wohl stark alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab immerhin 1,9 Promille. Der Mann schien allerdings zumindest zeitlich und örtlich so weit orientiert zu sein, dass es die Polizei es dabei beließ und den 61-Jährigen zu Fuß auf den Heimweg schickte. (mz)