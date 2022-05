Herrenlose Katze Maggie: Erst aus dem Tierheim Dessau verschwunden, nun mit Nachwuchs wieder aufgetaucht

War die trächtige Katze in alten, dunklen Stall eingesperrt? Nein - sagen jetzt nach viel Wirbel um Ereignisse im Tierheim ehren- und hauptamtliche Tierschützer. Maggie verschwand auf rätselhafte Art und Weise und taucht nun wieder auf.

Dessau/MZ - Findet der Katzenjammer um die wilde Streunerin Maggie, die Anfang Oktober unter ungeklärten Umständen aus dem Dessau-Roßlauer Tierheim verschwand doch zu einem Happyend? Wie die MZ am Freitag erfuhr, ist die freilebende Katze wieder in einem Gartengrundstück am Schillerpark aufgetaucht. Und hier soll die bei ihrem Verschwinden trächtige Maggie vor etwa anderthalb Wochen auch ihre Jungen zur Welt gebracht haben.