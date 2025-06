Dessau/MZ. - Heftige Sturmböen haben Dessau-Roßlaus Feuerwehren einen einsatzreichen Montagabend, 23. Juni, beschert.

Zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr gingen gleiche mehrere Anrufe in der Rettungsleitstelle der Stadt Dessau-Roßlau ein. Daraus ergaben sich innerhalb kurzer Zeit zehn Einsätze. So mussten an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von der Straße geräumt werden. In der Heidestraße flogen Styroporplatten umher, die eingesammelt wurden.

In Ziebigk fiel nach Angaben der Feuerwehr ein Baum auf ein Haus. Die Linde konnte vor Ort jedoch nicht beseitigt werden. Hierfür muss eine Fachfirma beauftragt werden, die den Baum sachgerecht abträgt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und sechs Freiwillige Feuerwehren der Stadt. Die Lage beruhigte sich nach kurzer Zeit wieder, sodass die Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren konnten.

Bei der Wetterstation im Dessauer Süden wurden am Montag Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von knapp 64 km/h gemessen.