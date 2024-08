Harald Schmidt, Desiree Nick,Sebastian Fitzek und Michael Hatzius: Mit illustren Namen startet das Mitteldeutsche Theater von Dieter Hallervorden in die dritte Spielzeit in Dessau.

Dessau/MZ. - Mit einer ausverkauften Vorstellung mit Satiriker Harald Schmidt und „Ein völlig unvorbereiteter Abend - Im Gespräch mit Bernd Gnann“ startet das Mitteldeutsche Theater Dessau am Sonntag, 1. September, in seine dritte Spielzeit.

In der ersten Woche gibt es noch ein „Best of: Die spitzeste Zunge der Nation liest aus ihren Büchern“ mit Desiree Nick am Freitag, 6. September, zwei ausverkaufte Lesungen von Krimi-Star Sebastian Fitzek („Die Einladung“) am Sonnabend, 7. September, und ein Abend mit Puppenspieler Michael Hatzius am Sonntag, 8. September.

Die erste Premiere der neuen Spielzeit steht am Donnerstag, 12. September: Im Stück „Adel Verpflichtet“ tritt Johannes Hallervorden, Sohn von Theater-Gründer und Dessau-Roßlaus Ehrenbürger, in acht Rollen auf. Versprochen wird eine mörderisch schwarze Komödie frei nach dem Roman „The Autobiography of a Criminal“ von Roy Horniman. Das Stück ist bis 6. Oktober dann noch zwölf Mal zu sehen.