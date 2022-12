Happy End im Nerven-Krimi - Ex-DRHV-Torwart Florian Hempel zieht in die zweite Runde ein

Im vorigen Jahr sorgte Florian Hempel bei der Darts-WM für eine Sensation und zog in die dritte Runde an. Der Dessauer will 2022 daran anknüpfen - und hat am späten Freitagabend den ersten Schritt getan.

London/MZ - Der ungesetzte Dessauer Florian Hempel hat bei der Darts-WM die Nerven gewahrt und als erster Deutscher ein Spiel für sich entschieden. Der 32 Jahre alte ehemalige DRHV-Torwart, der inzwischen in Köln lebt, gewann am späten Freitagabend in London in einem packenden Match mit 3:2 gegen den Engländer Keegan Brown und kann damit auf eine Wiederholung seines Vorjahrescoups im Alexandra Palace hoffen.

Die beiden Profis agierten lange Zeit auf Augenhöhe, Hempel war vor allem auf die Doppelfelder stark unterwegs. Nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand drehte Hempel noch einmal auf und gewann am Ende im entscheidenden Leg.

Der Einzug in die zweite Runde ist geschafft. (Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa)

„Keegan hat mir alles abverlangt. Ich habe aber immer mehr gespürt, dass ich die Oberhand habe“, sagte Hempel bei DAZN: „Am Ende ist es so gekommen, wie ich es erhofft habe.“

Der Deutsche tritt nun in der zweiten Runde gegen den englischen Mitfavoriten Luke Humphries an, der an Position fünf gesetzt ist. Die Partie findet am Donnerstag, 22 Uhr, statt. Hempel wird als klarer Außenseiter in das Duell starten. Das muss aber nichts heißen: Im Vorjahr hatte Hempel überraschend den Belgier Dimitri van den Bergh besiegt und sich so den Einzug in Runde drei gesichert.

Für Deutschland ruhen die Hoffnungen neben Hempel auch auf Gabriel Clemens und Martin Schindler, die in der ersten Runde wegen ihrer guten Ranglistenposition ein Freilos haben.