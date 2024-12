Dank schneller Reaktion der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung konnten Bewohner in Nachbarschaft des Strandbads Weihnachten mit trockenen Füßen feiern. Wie es dort nun weitergeht.

Happy End für Bewohner der Adria-Siedlung in Dessau: Stadtverwaltung lässt „Pfützenstraße“ ausbessern

Seenlandschaft in der Adria-Siedlung rund um Nikolaus.

Dessau/MZ. - Es war eine böse Überraschung, die die Bewohner der Adria-Siedlung bei Mildensee kurz vor Nikolaus in diesem Jahr erlebten. Die unbefestigten Straßen der Siedlung, allen voran die weit verzweigte Straße „Zwickmantel“ , wurden durch langanhaltende Regenfälle in große Seenlandschaften verwandelt. „Vor allem für unsere sehr jungen und sehr alten Bewohner ist das eine Herausforderung“, stellt Dirk Löwigt, Sprecher der Bürgerinitiative Adria-Siedlung/ Helle Eichen fest, die sich schon seit Jahrzehnten für eine bessere Infrastruktur für die Bewohner in Nachbarschaft des Strandbads Adria einsetzt.