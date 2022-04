Hans-Georg Bär hat sich mit 81 Jahren eine private Sternwarte in seinen Dessauer Garten gestellt

Dessau/MZ - Es ist vielleicht nicht ganz so majestätisch wie im Film, wenn sich die riesige Kuppel eines Observatoriums hydraulisch und wie von Geisterhand öffnet, während sich ein Fernrohr, so groß wie eine Panzer-Kanone in den Himmel schiebt. Etwas Erhabenes hat es trotzdem, wenn Hans-Georg Bär an einer Schlaufe in seiner privaten Sternwarte zieht. Mit einem Ruck und leichtem Knirschen fährt ein Streifen der Kuppel zur Seite und lässt Licht ins Innere fallen.