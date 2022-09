Dieb stiehlt Handy mit Hilfe von Zeitung

Mithilfe einer Zeitung hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag in Dessau ein Handy gestohlen.

Dessau/MZ - Mithilfe einer Zeitung hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag ein Handy gestohlen. Gegen 13.30 Uhr betrat der Mann ein Versicherungsbüro in Dessau-Alten. Dort fragte er eine Mitarbeiterin zum Anschein nach der Anschrift eines Zahnarztes.

Während des Gesprächs legte er unauffällig die Zeitung auf das Handy der Mitarbeiterin. Im Anschluss verwickelte er die Mitarbeiterin in ein weiterführendes Gespräch und nahm dann die Zeitung samt Smartphone an sich und verließ das Büro in unbekannte Richtung.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.