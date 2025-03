„Handwerksmesse zum Anfassen“ in Dessau: Neugierig auf den Selbsttest an Meißel und Hobel

Dessau/MZ. - Über hundertjährige Flugzeuge, Gasgeräte und Thermen boten die Kulisse für einen kühnen Zeitsprung: Hunderte junge Leute tummelten sich am Mittwochvormittag vor, neben und unter den im Technikmuseum „Hugo Junkers“ gezeigten Exponaten deutscher Industriegeschichte. Und erhielten aus erster Hand zur Berufsorientierung Anregungen in neuem Format: Die Handwerkskammer startet in Dessau-Roßlau gemeinsam mit dem Förderverein vom Technikmuseum die Messe „Handwerk zum Anfassen“ als Pilotprojekt in der Region.