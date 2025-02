Als regionaler Tourismusverband wirbt die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg auch in diesem Jahr wieder auf überregionalen Messen für Urlaub in der Region Anhalt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Als regionaler Tourismusverband wirbt die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg auch in diesem Jahr wieder auf überregionalen Messen für Urlaub in der Region Anhalt. Dabei helfen ein umfangreiches Portfolio an neuen Printbroschüren, darunter die beliebte Radübersichtskarte der Region, die Kohle-Dampf-Licht-Seen-Gesamtbroschüre, die Luther-Bauhaus-Gartenreich-Elbe-Broschüre und die Anhalt-Schlösserkarte für die ganze Familie.

Hamburg nächste Station

Nach der Grünen Woche Berlin ist der Tourismusverband als nächstes ab dem 6. Februar auf einer der größten Publikumsmessen Norddeutschlands rund um Urlaub, Caravaning, Outdoor und Rad, der „Reisen & Caravaning“ in Hamburg, präsent. Die Messe ist bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Messeplanes. Vor Ort ist man mit den Touristinformationen der Städte Zerbst und Wittenberg, der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau, mit dem Gartenreich Dessau-Wörlitz sowie mit der Ferropolis GmbH. Man bewirbt vor allem die Rad- und Aktivangebote für die ganze Familie.

Vom 4. bis 6. März präsentiert sich der Regionalverband dann auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB), gemeinschaftlich mit allen vier Regionen Sachsen-Anhalts dem internationalen touristischem Fachpublikum. Zum ersten Mal wird die Welterberegion anschließend noch vom 12. bis 16. März auf der Freizeit Messe Nürnberg und vom 30. Oktober bis 2. November auf der Reisemesse Erfurt präsent sein. Hier will die Welterberegion als attraktive Radreiseregion mit einem dichten Netz an 700 Kilometer langen Radwegen und besonders mit ihren vielfältigen Outdoor-Angeboten punkten.

Im Rahmen der diesjährigen Messepräsentation des Regionalverbandes auf der Internationalen Grüne Woche Berlin hatte zudem die Premiere von zwei Videoproduktionen für die „Welterbe-Genuss“-Kampagne gestanden. Für die Filme waren sieben Partner ausgewählt worden, die die gastronomischen Highlights und regionalen Produkte zum Mitnehmen in den Fokus rücken: Das Zieglers Restaurant in Wörlitz, das Restaurant „Tobi ornot ToBe“ by Tobias Felger in Dessau, das Bora-Restaurant Wittenberg und die Schachtbaude Pannenkoek am Muldestausee sowie der Regionalladen KiekinPott in Zerbst, die Kaffeerösterei Hannemann Köthen und die Weinmanufaktur Zwicker aus Jessen.

Die Videos sind bereits auf der Verbandshauptwebseite anhalt-dessau-wittenberg.de und auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram veröffentlicht. Die Welterbe-Genuss-Kampagne wird fortlaufend fortgeführt, um die gesamte kulinarische Vielfalt der WelterbeRegion abzubilden.

Präsentation in den USA

Ein besonderer Höhepunkt ist zudem die Teilnahme an der „Destination Germany Roadshow“ an der Westküste der USA im September 2025. Bereits zum dritten Mal präsentiert sich hier die Welterberegion unter der Dachmarke „Luther | Bauhaus | Gartenreich | Elbe über 300 amerikanischen Reiseveranstaltern in den Städten Denver, Phoenix und Anaheim. Besonders die Themen Luther und Bauhaus erfreuten sich in den vergangenen Jahren eines so starken Interesses.