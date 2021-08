Gullydeckel sackt plötzlich ab - Mannheimer Straße in Dessau halbseitig gesperrt

Dessau/MZ/OML - In der Mannheimer Straße in Dessau ist in Höhe eines Autohauses am Dienstagvormittag ein Teil der Fahrbahn abgesackt. Nach ersten Informationen soll ein Gullydeckel eines Regenwasserkanals betroffen sein. Die Straße ist für die Bauarbeiten zur Reparatur halbseitig gesperrt.

Noch am Dienstagmittag bauten Arbeiter einen neuen Kanaldeckel ein. Wie groß der Schaden unter der Straße ist, stand zunächst nicht fest.