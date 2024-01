Dessau-Roßlau hat als eine der ersten Kommunen in Sachsen-Anhalt einen vom Landesverwaltungsamt genehmigten Haushalt für das Jahr 2024. Die Genehmigung ist mit einer Mahnung verbunden.

Dessau-Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlau hat als eine der ersten Kommunen in Sachsen-Anhalt einen vom Landesverwaltungsamt genehmigten Haushalt für das Jahr 2024. Das teilte eine Sprecherin der Behörde in Halle am Freitag mit. Vom Behördenchef gab es dafür Lob.