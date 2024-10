Einen Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hat es am Dienstag, 29. Oktober, gegen 15.30 Uhr in Dessau gegeben.

Grüner Abbiegepfeil leuchtet auf: Skoda-Fahrerin fährt an Kreuzung in Dessau geradeaus und dann auf

Dessau/MZ. - Einen Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hat es am Dienstag, 29. Oktober, gegen 15.30 Uhr in der Dessauer Randstraße gegeben. Die 39-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz und eine 34-jährige Fahrerin eines Skoda standen dort hintereinander auf der Geradeausspur an der Ampel in der Randstraße, Ecke Köthener Straße.

Nach ersten Angaben der Skoda-Fahrerin fuhr diese beim Aufleuchten des grünen Abbiegepfeils in der irrigen Annahme los, dass der Geradeausverkehr „Grün“ hat. Dabei kam es zur Kollision mit dem vor ihrem Fahrzeug stehenden Auto. Dessen Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab.