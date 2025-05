In Dessau wird ein rund 3.038 Quadratmeter großes Grundstück in der Paul-Fiedler-Straße versteigert - allerdings ohne die Garagen, die sich darauf befinden.

Dessau/MZ. - In Dessau wird ein rund 3.038 Quadratmeter großes Grundstück in der Paul-Fiedler-Straße versteigert. Die Auktion findet am Freitag, 23. Mai, in Leipzig statt – konkret im Marriott Hotel am Hallischen Tor 1.