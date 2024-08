Großkontrolle „Roadpol“ in Dessau: Polizei hat an der B184 am Rosenhof viel zu tun

Dessau/MZ. - Auf der Albrechtstraße/B184 sind am Donnerstagvormittag Verkehrsteilnehmer am Rosenhof zur Kontrolle herausgewunken worden.

In dieser Woche ist die Landespolizei Sachsen-Anhalt bis einschließlich Sonntag beteiligt an einer Kontrollwoche des europaweit in 29 Ländern aktiven verkehrspolizeilichen Netzwerkes Roadpol. Im Fokus der Kontrollen unter dem Namen „Speed II“ standen in der Albrechtsstraße diesmal Geschwindigkeitskontrollen.

Die Überprüfung lief von 8 bis 12 Uhr. Herausgewunken und kontrolliert wurden 36 Fahrzeuge, die in Richtung Roßlau unterwegs waren. Dabei waren im innerörtlichen Bereich vier Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h festgestellt und geahndet worden. Der Schnellste hatte Tempo 73 auf dem Tacho.

Des Weiteren waren elf Fahrzeuge zu beanstanden, die auf ihre Verkehrstüchtigkeit überprüft wurden. Auf den Rang einer Straftat kam ein Radfahrer, der stark alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Sein vor Ort kontrollierter Atemalkohol zeigte mehr als zwei Promille an. Die Blutprobenentnahme folgte.

Bei einem weiteren Fahrzeugcheck gelang ein Zufallstreffer. Bei dem Beifahrer handelte es sich um einen per Haftbefehl gesuchten Mann.