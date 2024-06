Nach dem Hive-Festival hat die Polizei am Montag an der B107 zwischen Dessau und Oranienbaum eine Großkontrolle durchgeführt

Großkontrolle nach Hive-Festival in Ferropolis - 18 treten Heimfahrt unter Drogeneinfluss an

Dessau/Oranienbaum/MZ. - Nach dem Hive-Festival hat die Polizei am Montag an der B107 zwischen Dessau und Oranienbaum eine Großkontrolle durchgeführt. Am Abzweig zum Biosphärenreservat Mittelelbe wurden Abreisende vom Festivalgelände vorrangig auf Alkohol- und Drogeneinfluss getestet.

Insgesamt wurden 66 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten stellten dabei 18 Mal ein Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Außerdem gab es eine Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und eine Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln. Vier mal wurde der illegale Besitz von Betäubungsmitteln festgestellt. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 24 Strafanzeigen gefertigt.