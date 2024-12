Dessau-Roßlau, Magdeburg und Halle schreiben an Sachsen-Anhalts Bildungsministerin, weil die Oberzentren die Änderungen im neuen Schulgesetz nicht akzeptieren wollen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Oberbürgermeister der drei kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts, Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau, haben ein Protestschreiben an Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) geschickt. In dem Brief wenden sie sich gegen den Entwurf des 18. Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes im Land.