Feuer am Freitagmorgen

Die Feuerwehren beim Löscheinsatz in Roßlau.

Roßlau/MZ - Großeinsatz der Feuerwehren: Auf einem Werksgelände an der Magdeburger Straße in Roßlau ist am Freitagmorgen, 31. Januar, ein Feuer ausgebrochen.

Nach ersten Informationen brennt es in einer leer stehenden Halle in der Nähe des Edeka. Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an.