Großeinsatz am Sonntag Große Rauchwolken nördlich der Elbe: Pavillon brennt in einer Roßlauer Gartensparte aus

In der Kleingartensparte „Waldesruh“ in Roßlau ist am Sonntag ein Holzpavillon niedergebrannt. Das hat die Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr mitgeteilt.