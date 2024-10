60 Feuerwehrleute im Einsatz Großbrand in ehemaliger Papierfabrik in Dessau: Massive Flammen schlagen aus dem Obergeschoss

Große Rauchwolken hingen am Dienstagabend, 1. Oktober, über dem Dessauer Westen: Es hat in der ehemaligen Papierfabrik gebrannt. Und das gleich an zwei Stellen.