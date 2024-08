Dessau-Rosslau/MZ. - Vorfreude, schönste Freude? Und hinterher kommt das bittere Erwachen. So jedenfalls erging es Dirk Haja, der bereits im April Karten für das Konzert „The Music of Hans Zimmer & others“ am 3. September vor dem Mausoleum im Tierpark geordert hatte. Doch der Konzertabend fällt aus, stellt der MZ-Leser enttäuscht fest. Vom Ticketanbieter ist er darüber vor wenigen Tagen informiert worden.

