Die Firma Goldbach Kirchner feiert ihr zehnjähriges Standortjubiläum in der Kühnauer Straße 7 in Dessau mit einem Tag der offenen Tür und präsentiert sich als moderner Möbelbauer. Wo man erfolgreich ist.

Dessau/MZ. - Wenn eine Hausfrau in Texas in der Küche das Essen zubereitet, dann kann diese durchaus in Dessau produziert worden sein. Goldbach-Kirchner ist die Firma, die in der Kühnauer Straße 7 seit 2019 mehrere hundert Küchen für die USA und Honolulu gefertigt hat. Unter anderem.