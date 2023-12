Bis zum 7. Januar Glühwein zum Duft der Manege - Weihnachts-Circus gastiert wieder auf der Kraftwerkswiese in Dessau

Dessauer Weihnachts-Circus „Karl Althoff Köllner“ gastiert bis zum 7. Januar auf der Kraftwerkswiese in Dessau. Premiere für internationales Programm ist am Freitag um 16 Uhr. Was alles geboten wird.