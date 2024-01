Die Dorfkirche in Sollnitz verfügt über einen Schatz aus dem Mittelalter im Glockenturm. Das dreistimmige Geläut wurde saniert und nun vom Glockensachverständigen der Anhaltischen Landeskirche abgenommen. Was er sagt und wie das Läuten jetzt funktioniert.

Glocken saniert: Schatz aus dem Mittelalter in der Kirche Sollnitz erklingt nun dank moderner Technik

Kornelius Werner, Glockensachverständiger der Anhaltischen Landeskirche, begutachtet die sanierten Glocken in der Kirche Sollnitz. Die insgesamt drei Glocken sind auch mit einer Läutetechnik versehen worden.

Sollnitz/MZ. - „Jetzt läutet die Große. Morgen ist Sonntag!“ Kornelius Werner steht an diesem eisigen Januarmorgen oben im Glockenturm der Dorfkirche Sollnitz und ist begeistert. Mit diesem Klang könnte in Zukunft das Wochenende eingeläutet werden in dem Dessau-Roßlauer Ortsteil.