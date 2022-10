Globus Baumarkt feiert 40. Geburtstag - Einer der Hauptpreise geht nach Dessau-Rosslau

Globus Baumarkt großes Gewinnspiel offizielle Autoübergabe an einen der glücklichen Gewinner im Globus Baumarkt Dessau

Dessau/MZ - Strahlend stieg Wolfgang Brief aus Dessau-Roßlau am vergangenen Dienstag in seinen nagelneuen VW Golf GTE Hybrid. Michael Globig, Leiter des Globus Baumarktes Dessau, hatte ihm den Schlüssel zu seinem „Hauptpreis auf vier Rädern“ übergeben.

Das war einer der 40 Hauptpreise eines großes Gewinnspiels, das der Globus Baumarkt zum 40. Unternehmensjubiläum für seine Kunden veranstaltete. Wolfgang Brief ist einer von insgesamt zwei Gewinnern aus Sachsen-Anhalt, die bei der Jubiläumsverlosung von Globus Baumarkt einen Hauptpreis gewonnen haben.