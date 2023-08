Dessau-Roßlau/MZ/oml - Das Gewitter, das am Freitagabend über Sachsen-Anhalt gezogen ist, hat Dessau-Roßlau verschont.

Anders als in anderen Landesteilen, wo die Feuerwehren teilweise im Minutentakt ausrücken mussten, blieb es in Dessau-Roßlau ruhig. Wie Dessaus Feuerwehrchef Martin Müller sagte, kam es zu keinem einzigen wetterbedingten Einsatz. In Halle rückten die Einsatzkräfte dagegen über 200 Mal am Abend aus und unterbrachen kurz das Laternenfest.