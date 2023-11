Gesundheitskarte vor Ablauf? AOK warnt ihre Kunden in Dessau-Roßlau vor Betrug per SMS

Dessau/MZ. - Die AOK Sachsen-Anhalt warnt vor betrügerischen SMS, in denen Kunden aufgefordert werden, einen Link anzuklicken. Angeblich, so heißt es in den Nachrichten, laufe ihre Gesundheitskarte bald ab und sie müssten eine neue anfordern. In anderen Fällen werden Versicherte aufgefordert, ihre Krankenkassendaten zu ändern.