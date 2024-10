Gesperrte Elbebrücke als Handicap: Hubertusfest in Roßlau lockt trotzdem viele Besucher an

Auch das hochherrschaftliche Jägercorps 1796-1806 und ein preußischer Grenadier von 1813 bereicherten das Hubertusfest auf der Wasserburg in Roßlau.

Rosslau/MZ. - Der Dessau-Roßlauer Kreisjägermeister Michael Mitsching zollte am Samstag erst einmal jedem Besucher auf der Burg Roßlau Respekt, „sich in die Mausefalle der Stadt begeben zu haben“. Denn wer am Samstag das Hubertusfest auf der Burg Roßlau besuchen wollte und für die Anfahrt üblicherweise die Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau benutzt, musste wegen der Brückensperrung nicht nur mit einem Umweg über die A9 bis Coswig planen, sondern auf der Rückfahrt auf die A9, Richtung Berlin fahren und ab Köselitz dann wieder zurück nach Dessau, weil derzeit auch die Coswiger Autobahn-Anschlussstelle Richtung München durch Bauarbeiten gesperrt ist.