Geschwindigkeitskontrolle am Mildenseer Kreuz in Dessau - Wieder sind 44 Autofahrer zu schnell

Dessau/MZ. - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mildenseer Kreuz in Dessau sind am Dienstagvormittag, 10. Juni, 44 Verstöße festgestellt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Insgesamt wurden auf der B 185 zwischen Dessau und Mildensee 1.587 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 104 km/h.

Hier drohen ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg. Ist es der zweite größere Geschwindigkeitsverstoß innerhalb der vergangenen zwölf Monate könnte zusätzlich auch ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden.