Der Franchisenehmer der Domino's-Filiale im Junkerspark Dessau hat sein Geschäft aufgegeben. Wie es an dem Standort weiter gehen soll.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Verdächtig ruhig ist es an der Ampelkreuzung am Junkerspark seit Anfang des Jahres. Wo sonst hektische Betriebsamkeit herrschte und Passanten beim Vorbeigehen Pizzageruch in die Nase stieg, sind jetzt Tag und Nacht die Lichter aus.