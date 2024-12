Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung räumt für zwei Baustellen an der B184 Verzögerungen ein. Wann der neue Fertigstellungstermin ist.

Geplanter Termin lässt sich nicht halten: Bauarbeiten an der B184 in Roßlau dauern länger

An der B184 im Bereich Roßlau wird noch länger gebaut.

Dessau-Rosslau/MZ. - An der B184 in Roßlau verzögern sich zwei Baumaßnahmen. Das hat das Dessau-Roßlauer Tiefbauamt mitgeteilt.

Betroffen sind zum einen die Zufahrten zu den Einkaufsmöglichkeiten im Kreuzungsbereich der Bernsdorfer Straße und Mitschurinstraße. Hier wird nach Angaben aus der Stadtverwaltung im Moment auf der nördlichen Fahrbahnseite der Straßenbelag erneuert. Im Anschluss daran, ab Freitag, 6. Dezember, soll nun die Instandsetzung der südlichen Fahrbahnseite erfolgen. Grund der Bauzeitverschiebung sind „unvorhergesehene und notwendig gewordene Arbeiten im Baugrund“.

Neuer Fertigstellungstermin für die Baustelle an der B184 in Roßlau ist nun der 20. Dezember

Die Verkehrseinschränkungen bleiben unverändert. Die Autos werden für den letzten Bauabschnitt über die bereits fertiggestellte Fahrbahnseite geführt. Das voraussichtliche neue Fertigstellungsdatum soll Freitag, 20. Dezember, sein.

Die zweite Baumaßnahme ist die Instandsetzung des nördlichen Radweges zwischen der Kreuzung Triftweg und dem Bahnübergang in Richtung Magdeburg. Im Moment werden hier vorbereitende Arbeiten für den Asphalteinbau durchgeführt. Auch hier kommt es, so das Tiefbauamt, zu einer Bauzeitverschiebung infolge zusätzlicher Arbeiten. Es habe Tragfähigkeitsprobleme im Baugrund gegeben. Im Bereich der Baustelle kommt es nur punktuell zu Verkehrseinschränkungen. Diese werden mit einer Ampel geregelt. Die Bauarbeiten sollen auch hier am Freitag, 20. Dezember, enden.