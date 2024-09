Die Gedenktafel am Elbesportpark erinnert an die Geschichte des Handballs in Roßlau

Roßlau/MZ. - Was machen Handballer auf dem Fußballplatz? In Roßlau hatte sich am Sonntag vor dem Spiel von Germania 08 gegen den TSV Blau-Weiß Brehna eine kleine Runde am Vereinsheim im Elbe-Sportpark eingefunden, unter ihnen Mitglieder des Ortschaftsrates sowie ehemalige Roßlauer Handballer.

Eingeladen worden war zur Einweihung einer Gedenktafel im Jubiläumsjahr „100 Jahre Handballsport in Roßlau“. Auf dem früheren Sportplatz des Roßlauer Turnvereins von 1863 war Handballgeschichte geschrieben worden. Bevor der Fußball Einzug in den ältesten Roßlauer Turnverein fand, war der Handballsport da.

Es wurde nicht nur erfolgreich Handball gespielt, sondern später auch Leichtathletik, Turnen, Tennis und Boxen wurden betrieben. An die Handballvergangenheit erinnert nun die Tafel.

Eine weitere Gedenktafel wurde in diesem Jahr am Bowlingtreff Roßlau (ehemaliges Vereinsheim des TV Roßlau/BSG Motor Schiffswerft Roßlau) angebracht. Außerdem wurde den in den Weltkriegen gefallenen Sportlern gedacht.