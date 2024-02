Dessau/MZ. - Auch der Dessauer Tierpark beteiligt sich an der Aktion „Zootier des Jahres“. Am Mittwoch wurde im Kölner Zoo das Tier des Jahres 2024, der Gecko, vorgestellt. Im Tierpark Dessau werden die Dornwaldgeckos als Vertreter der Geckos gehalten. Das hier lebende Pärchen kam 2020 aus dem Zoo Landau in den Tierpark Dessau. Bis heute hat das Paar sieben Jungtiere zur Welt gebracht.

Dem Tierpark liegt das Thema Artenschutz sehr am Herzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Dessau. Es ist zentraler Drehpunkt für die Lehrparkpädagogik. Die Lehrparkschule des Tierparks Dessau bietet jedes Jahr einen Artenschutz-Workshop in Anlehnung an das jeweilige Zootier des Jahres an.

Dass die Wahl in diesem Jahr auf diese kleinen, niedlichen und flinken Echsen fiel, liegt an ihrer besonderen Gefährdung. Zahlreiche Geckos sind mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bedrohungen konfrontiert, die vom Verlust des Lebensraums, der Umweltverschmutzung, Schäden durch invasive Arten, dem Klimawandel bis hin zur übermäßigen Verwendung für den Heimtierhandel oder gar in der traditionellen asiatischen Medizin oder als Delikatesse auf manchem Speiseplan. Zudem haben einige Geckoarten nur sehr kleine Lebensräume.

„In diesem Jahr konnte sich der Tierpark Dessau mit Hilfe des Tierpark-Euro in einer nicht unerheblichen Höhe beteiligen“, betont Tierparkleiter Jan Bauer zur Aktion „Zootier des Jahres“. Weiter erklärt er in einer Mitteilung der Stadt: „Der Tierparkeuro dient zum einen dem Ausbau des Tierparks Dessau, als auch verschiedenen Artenschutzprogrammen.“

Mit den Kampagnengeldern werden verstärkt Schutzmaßnahmen für verschiedene Geckoarten in Vietnam und Tansania umgesetzt und Umweltbildungsmaßnahmen gestartet. Spendengelder, die im Laufe dieses Jahres gesammelt werden, verstärken die Reichweite der Aktivitäten.

Mit 2.151 Arten stellen die Gekkota die artenreichste Echsengruppe im Tierreich dar. Aufgrund dieser Vielzahl an Arten wird umgangssprachlich der Begriff „Gecko“ verwendet.