Programm für drei Tage Geburtstagsparty für die Prinzessin: Mosigkau feiert am Wochenende das zweite Wilhelminenfest

Es war im vergangenen Jahr ein Test. Der entpuppte sich als so überwältigend erfolgreich, dass fortan immer rund um den Geburtstag der Prinzessin Anna Wilhelmine von Anhalt-Dessau am 13. Juni das Wilhelminenfest ausgerichtet wird. Am Freitag ist es wieder soweit.