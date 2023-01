Das Gartenlokal „Anmari“ geht nach sechs Jahren Pause an den Start. Die polnische Pächterin aus Lublin lebt seit 2018 in Dessau-Roßlau. Was sie vorhat.

Freude in der „Eintracht“ in Dessau: Gartenlokal „Anmari“ setzt auf deutsch-polnische Küche

Dessau/MZ - Sechs Jahre stand das Vereinslokal in der Kleingartensparte Eintracht zwischen Klein- und Großkühnau leer. Sowohl Gastraum und Tresen als auch der über ein paar Stufen erreichbare zweite Raum, dominiert von einem großen Poolbillardtisch in der Mitte, verwaisten.

Der Gartenverein indes hat die Immobilie gut in Schuss gehalten und nie die Hoffnung aufgegeben, einen neuen Pächter für das kleine Lokal zu finden. So dass am vorletzten Wochenende in der Kleinkühnauer Straße 45a ein neues Kapitel aufgeschlagen werden konnte: Das Gartenlokal „Anmari“ öffnete die Türen.

Gartenlokal „Anmari“ in Dessau feiert Neueröffnung

Bewirtet werden die Gäste von Mittwoch bis Sonntag. Mittwochs und Donnerstag von 12 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag von 12 bis 24 Uhr.

Lesen Sie auch: Ein Stück Orient im Stadtzentrum von Dessau - Restaurant „Baron“ lädt seit Februar ein

Die Wiedergeburt der kleinen Gartenkneipe möglich gemacht haben zwei Polinnen. Anna Olszak ist Pächterin und Geschäftsführerin, die gleichzeitig bedient, einschenkt, und kassiert. Und Marta Mroczkowska ist die Köchin und Küchenfee für die Gerichte und Snacks nach deutsch-polnischen Rezepten aus Großmutters Kochbuch und modernen Imbissbuden. Die Vornamen der beiden fügen sich zum Namen des Lokals „Anmari“ zusammen.

Gaststätte in Dessau bietet deutsch-polnische Küche

Und so fehlen auf der Speisekarte, nett und übersichtlich, also die Bratwürstchen und Pommes genauso wenig wie die mit Kartoffeln und Käse gefüllten Pierogi-Teigtaschen. Auch die Erbsensuppe nach polnischer Art dampft in den Töpfen und natürlich ist auch Bigos, als der König der polnischen Küche dabei. Kaum zu glauben, wie schmackhaft und nahrhaft so ein Eintopf aus Kohl. Sauerkraut, Würstchen, Fleisch und rote Bete sein kann.

Auch interessant: Die „Flora“ ist wieder da - Kult-Gaststätte im Dessauer Westen steht vor Neueröffnung

Neben Bigos und den Pierogi - die übrigens die Leib- und Magenspeise der Chefin sind - findet sich auch noch ein Kuddelgericht als typisch polnische Spezialität auf der Speisekarte. Bei Kutteln, auch Flaki genannt, handelt es sich um kleingehackte, mehrere Stunden lang gekochte Rindermägen, die mit Gemüse und Gewürzen im Backofen zubereitet werden. Das als Armeleute-Essen benannte Gericht schafft im ostpreußischen Königsberg sogar den Sprung in die Feinschmecker-Restaurants.

Gartenlokal in Dessau: Neue „Anmari“-Besitzerinnen freuen sich über Zuspruch

Soweit will „Anmari“ nicht. Die beiden Frauen schmeißen den Laden allein. Marta hat das Kochen nicht in der Schule, sondern zu Hause bei Großmutter und Mutter gelernt. Die deftige polnische Küche ist allerdings so abwechslungsreich und vielfältig, das sie für Einzelkämpferinnen viel Aufwand bedeutet. Dennoch sind Anna Olczak und Marta Mroczkowska froh über die Arbeit im Gartenlokal. Selbst im tiefsten Winter kommen neugierige Gartenfreunde in die kleine Gaststube mit moderaten Preisen.

Passend zum Thema: Sushi statt Big Mac - Vietnamese eröffnet in Dessau ein Restaurant im ehemaligen McDonald's

Die Ausstattung konnte die neue Pächterin komplett übernehmen, selbst das Renovieren bis auf Weiteres vertagen. „Wir haben gründlich saubergemacht, neue Tischdecken aufgelegt und das war’s“, freut sich Anna über den gelungenen Neustart. Geboren bei Lublin, nahe der Grenze Polens zur Ukraine, ist die heute 36-Jährige seit zwölf Jahren in Deutschland. Lebte die ersten Jahre in Norddeutschland, erlernte die Sprache und schlug sich mit kleineren Bürojobs durch. 2018 dann kam sie nach Dessau-Roßlau, hat neben Büroarbeiten in der Konfektionierung von „Ernstings family“ in Klieken gearbeitet, wie auch die 44-jährige Marta.

Die deutsch-polnische Community im Raum Dessau-Roßlau/Anhalt funktioniert. Und so kehren jetzt auch Freunde und alte Kollegen gern ein bei „Anmari“.