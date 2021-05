Gartenlounge kommt gut an - Dessauer Idee als Vorzeigeprojekt ausgezeichnet

So bevölkert war die Gartenträumelounge im Vorjahr. Die Idee, den Marktplatz zu beleben, kam bei der Jury gut an.

Dessau - Tusch und Trommelwirbel für die Gartenträumelounge mit der Open Stage auf dem Dessauer Marktplatz: Sie gehört zu den 27 Projekten, die in den ersten bundesweiten sogenannten Projektpool „Stadtimpulse“ aufgenommen wurden.

Dessau ist nun Teil des deutschlandweiten Projektpools „Stadtimpulse“

„Wir sind nicht geadelt, aber zertifiziert“, sagt Angela Luft von der Stadtmarketinggesellschaft und ist stolz, dass das Dessauer Projekt nun als beispielgebend für andere Kommunen herausgestellt worden ist. Bei „Stadtimpulse“ handelt es sich um ein Bündnis führender Fachverbände und Institutionen für Städte und Gemeinden in Deutschland. Unterstützt wird es von zahlreichen Verbänden, wie dem Handelsverband Deutschland, dem Städte- und Gemeindebund, dem Städtetag sowie der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing.

„Was unsere Städte und Zentren in der aktuellen Situation brauchen, sind schnell umsetzbare, praktische Maßnahmen zur Belebung. Es sind sichtbare Impulse gefragt, die Lösungen bieten für herausfordernde, individuelle Situationen vor Ort. Doch was funktioniert angesichts der anstehenden Herausforderungen der Innenstädte und Ortszentren“, fragt die Initiative und hat beste Beispiele in einem Projektpool zusammengefasst. Dessau-Roßlau mit der Gartenträumelounge und der Open Stage gehören dazu.

Mit dem Projekt, erklärt Angela Luft, habe sich die Stadtmarketinggesellschaft bei der Stiftung „Lebendige Stadt“ beworben. Die wird erst im Herbst die Gewinner küren. „Stadtimpulse“ wiederum sei an die SMG herangetragen worden. Erst vor drei Wochen wurde die Bewerbung abgeschickt - und prompt nominiert.

Die „Stadtimpulse“ porträtieren ausschließlich Beispiele von geprüfter Qualität und „zeigen umgesetzte Vorreiterprojekte, mit denen bereits nachvollziehbare Erfolge in den Bereichen Innenstadt, Handel und städtisches Leben verbunden sind“, sagt Luft. Zertifiziert wurden alle Projekte von einer Fachjury. Bewertet wurden etwa Innovationscharakter, Wirkung, Übertragbarkeit und Partnerschaften. Zu all den Prämissen finden Interessenten auf der Internetseite www.unsere-stadtimpulse.de ausführliche Antworten von den Projektträgern, auf dass Nachahmer wissen, auf welche Herausforderungen sie sich einstellen müssen.

Nach häufiger Vermüllung sollen in der Gartenlounge noch mehr Papierkörbe aufgestellt werden

Damit die Gartenträumelounge aber auch künftig ein bestes Beispiel ist, bittet Luft jedermann um Hilfe. Denn immer wieder ist der Bereich vermüllt. Gemeinsam mit dem Stadtpflegebetrieb und weiteren Unterstützern „sind wir sehr um Ordnung und Sauberkeit bemüht“, erklärt die Mitarbeiterin der SMG und kündigt das Aufstellen weiterer Papierkörbe an.

Wann es in diesem Jahr allerdings mit Veranstaltungen losgehen wird, kann sie noch nicht sagen. „Wir stehen in den Startlöchern. Wenn wir wieder dürfen, legen wir los.“ Den Auftakt sollte es am 27.Mai mit dem „Stadtlesen“ geben. Doch das hat der Veranstalter nun abgesagt.