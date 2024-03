Die Stadt Dessau-Roßlau wird zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland kein Public Viewing im Rathausinnenhof anbieten. Was die Gründe dafür sind und welche Alternativen es in Dessau-Roßlau gibt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Am heutigen Montag sind es noch genau 88 Tage bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Vom 14. Juni bis zum 14. Juli rechnet die Bundesregierung mit bis zu 2,7 Millionen Fans in den Stadien und bis zu zwölf Millionen Besuchern auf den Fanmeilen im ganzen Land. Doch genau so eine „Fanmeile“ wird es in Dessau-Roßlau diesmal nicht geben.