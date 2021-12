Für „sicheres Gefühl“ an Weihnachten: Beim DRK in Dessau gibt's jetzt auch Corona-Tests

Dessau/MZ - Die Zahl der Testzentren in der Stadt wächst. Fast täglich kommen neue Standorte dazu, wo die Dessau-Roßlauer einen kostenlosen Corona-Bürgertest machen können. Neueste Adresse ist das DRK in der Amalienstraße 138.

Am Donnerstag hat der Verband sein Schnelltest-Zentrum in Betrieb genommen. Das befindet sich in den Räumen des ehemaligen Pflegeheimes im Erdgeschoss des Gebäudes am Akazienwäldchen und ist barrierefrei zugänglich.

DRK- Mitarbeiter wurden für Einsatz im Testzentrum geschult

Zwei Testplätze sind eingerichtet. Durchgeführt werden die Testungen von geschulten haupt- und ehrenamtlichen DRK-Mitarbeitern. „Wir wollen helfen, den großen Bedarf abzudecken“, erklärt DRK-Geschäftsführer Ralf Zaizek das zusätzliche Serviceangebot seines Verbandes. Seit Wiedereinführung der Testpflicht hätte das DRK viele Anfragen erreicht.

Geöffnet hat das Testzentrum in der Amalienstraße Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. „Wir werden auch an den Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember jeweils bis 16 Uhr Testmöglichkeit anbieten“, kündigt Zaizek an. „Dabei geht es uns vor allem darum, den Familien Sicherheit zu geben vor den Verwandtenbesuchen.“

Online-Anmeldung wird empfohlen, ohne geht es aber auch

Die Testtermine können online unter www.drk-schnelltest-dessau-rosslau.de reserviert werden. Auch Spontanbesuche sind möglich. Dann sei aber mit einer Wartezeit zu rechnen, so Zaizek. Die Öffnungszeiten würden im Onlineportal der Nachfrage angepasst. „Wenn es notwendig ist, testen wir wochentags von 8 bis 20 Uhr.“