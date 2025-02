Antrag im Stadtrat Für einen gesunden und vitalen Wald: Bündnis 90/Grüne fordern naturnahere Bewirtschaftung

Die Stadt Dessau-Roßlau muss in diesem Jahr – turnusmäßig nach zehn Jahren – ihren Forsteinrichtungsplan aktualisieren. Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen will in kommunalen Wäldern eine naturnahe Bewirtschaftung durchsetzen. Laut Stadt werden etliche Forderungen schon jetzt erreicht.