Fünf neue Infektionen und ein Todesfall am Wochenende - Inzidenz sinkt unter 80er Marke

Testzentrum in Dessau

Dessau-Rosslau - Fünf Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Wochenende, wobei vier Fälle am Samstag und ein Fall am Sonntag registriert wurden. Zu Neuinfektionen kam es bei vier weiblichen und einem männlichen Betroffenen im Alter zwischen 41 und 58 Jahren.

Damit liegt die Gesamtzahl bisher festgestellter Infektionen in Dessau-Roßlau bei 3.204 Fällen. Die Zahl Genesener erhöht sich nicht, es bleibt weiter bei 2.835 Personen, die als genesen gelten. Es wurde kein neuer Hotspot bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 79,9.

Das Städtische Klinikum informierte Sonntag über acht Corona-Patienten. Von ihnen werden aktuell vier auf der Intensivstation versorgt. Ein Patient aus Dessau-Roßlau ist am Samstag verstorben.

In den beiden Testzentren des MVZ wurden am Freitag und Samstag 371 Abstriche genommen, dabei gab es ein positives Testergebnis.

Fortschritte macht derweil die Impfkampagne im Land Sachsen-Anhalt. Nach Angaben des Landessozialministeriums lag die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen in den Impfzentren am Sonntag bei 545.493. Dazu kommen noch weitere 230.914 Impfungen von der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit beträgt die Quote für die Erstimpfungen landesweit 35,4 Prozent.

In Dessau-Roßlau erhielten inzwischen 31.858 Menschen die Erstimpfung. Bereits mit einer Zweitimpfung und vollständigem Impfschutz versehen sind 10.213 Personen.