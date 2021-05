Fünf neue Corona-Fälle: Kita in Roßlau betroffen - 23 Kinder sind in Quarantäne

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau wurden am Mittwoch fünf neue Corona-Infektionen festgestellt. Diese betreffen zwei Männer im Alter von 27 und 41 Jahren sowie drei Frauen im Altern von 17, 33 und 54 Jahren. Die positiven Testergebnisse wurden in drei Fällen von Arztpraxen gemeldet, die übrigen zwei nach Aufnahme im Städtischen ...

In Dessau-Roßlau wurden am Mittwoch fünf neue Corona-Infektionen festgestellt. Diese betreffen zwei Männer im Alter von 27 und 41 Jahren sowie drei Frauen im Altern von 17, 33 und 54 Jahren. Die positiven Testergebnisse wurden in drei Fällen von Arztpraxen gemeldet, die übrigen zwei nach Aufnahme im Städtischen Klinikum.

Unter den aktuellen Fällen befindet sich eine Erzieherin der Einrichtung „Fuchs und Elster“ in Roßlau. In Folge dessen wurden am Mittwoch 23 Kinder und sieben Erzieherinnen in häusliche Quarantäne geschickt. Die Ermittlungen zur Kontaktnachverfolgung wurden aufgenommen.

Kita-Notbetreuung in der Zeit von 7 bis 15 Uhr

Für die betroffene Einrichtung gilt ab Donnerstag und wahrscheinlich bis 13. November eine Notbetreuung in der Zeit von 7 bis 15 Uhr. Kinder mit Krankheitssymptomen werden nicht zur Betreuung angenommen.

Um die Notbetreuung personell absichern zu können, wird nach Angaben der Stadtverwaltung das Personal des Jugendklubs Platte 15 hinzugezogen. Der Jugendklub hat deshalb bis auf Weiteres geschlossen.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Dessau-Roßlau steigt mit den neuen Fällen auf 175 an. In stationärer Behandlung befinden sich zurzeit sieben Patienten. 144 Personen gelten insgesamt als genesen. Seit Beginn der Aufzeichnung sind vier Sterbefälle zu beklagen.

Die Inzidenzzahl für Dessau-Roßlau lag am Mittwoch bei 21,2. (mz)