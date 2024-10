Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B185 bei Mildensee und auf der A9 bei Dessau waren Beamte vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst am Mittwoch und Donnerstag sehr erfolgreich.

Fünf Kontrollen an drei Orten: Autobahnpolizei blitzt in und bei Dessau fast 400 Autofahrer

Dessau-Rosslau/MZ. - Bei fünf Geschwindigkeitskontrollen auf der B185 bei Mildensee und auf der A9 bei Dessau haben Beamte vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst am Mittwoch, 2. Oktober, und Donnerstag, 3. Oktober, fast 400 Autofahrer geblitzt. Diese Auswertung wurde am Freitag vorgelegt.

Am Mittwochvormittag hatte der Blitzer auf der B 185 zwischen Dessau und Mildensee gestanden - in der Nähe des Mildenseer Kreuzes, wo es immer wieder schwere Unfälle gibt. Ortschaftsrat und ADFC hatten dort erst vor zwei Wochen wieder verstärkte Kontrollen, längere Grünphasen für Radler und Fußgänger sowie einen Rotblitzer gefordert.

Die Notwendigkeit für spezielle Maßnahmen zeigte sich am Mittwoch erneut. Hier wurden insgesamt 1.666 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden 106 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 127 km/h. Hier drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die anderen vier Kontrollen fanden auf der A9 statt. Zwei zwischen Dessau-Ost und Vockerode. Bei der ersten wurden 4.223 Fahrzeuge gemessen. 59 waren im 120er Bereich zu schnell. Der Spitzenreiter hatte 174 km/h auf dem Tacho. Bei der zweiten passierten am Einheitstag 12.226 die Messstelle. Hier gab es 141 Verstöße. Der Schnellste fuhr 176 km/h.

Die letzten Kontrollen fanden im Baustellenbereich zwischen Vockerode und Coswig statt. Hier wurden am Mittwoch und Donnerstag bei 18.326 Fahrzeugen 89 Fotos gemacht. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 129 km/h.