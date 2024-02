Crowdfunding-Aktion läuft Frühjahrsputz im Depot der Alten Brauerei Dessau - Newkid-Verein plant neue Party-Reihe

Am Wochenende wurde der Außenbereich des Depots der Alten Brauerei entrümpelt und herausgeputzt. Der Newkid-Verein und die Genossenschaft „Kulturbetrieb Dreherei“ hatten dazu aufgerufen. Was in den Räumenzukünftig passieren soll und warum derzeit eine Spendenaktion läuft.