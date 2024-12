Jedes Jahr wird eine Flamme aus Israel zu Weihnachten über die Welt verteilt. Auch in Dessau ist sie in dieser Woche angekommen. Aber es gibt eine Besonderheit mit traurigem Hintergrund.

Friedenslicht kommt in Dessau an - Wegen Kriegs kommt Flamme erstmals nicht aus Bethlehem

Dessau/MZ/oml. - Das traditionelle Friedenslicht aus Bethlehem im palästinensische Autonomiegebiet ist am Montag in Dessau angekommen. Am Nachmittag überreichten Pfadfinder des Stammes „VCP Jacobus“ das Licht, dessen Ursprung in der Geburtsstadt Jesus liegt, im Dessauer Rathaus.